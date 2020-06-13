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Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi

Manisa'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle, ev ve iş yerlerini su bastı. Su baskınına isyan eden mahalleli, "Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz, artık bıktık" dedi.

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





