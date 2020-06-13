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Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Manisa'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle, ev ve iş yerlerini su bastı. Su baskınına isyan eden mahalleli, "Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz, artık bıktık" dedi.
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:51
Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:56
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aniden başlayan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Mustafa Kemal Mahallesi'nde ise bir sokak sular altında kaldı. Turgutlu'da, saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası, su baskınları meydana geldi.
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Nar Sokak'ta biriken yağmur suyu nedeniyle, rögarlar tıkandı.
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kürek ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler de tıkanan rögarları açtı ve biriken suları pompalarla tahliye etti.
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi
Su baskınına isyan eden mahalleli, "Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz, artık bıktık" dedi.
Manisalıların yağmur çilesi! Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi