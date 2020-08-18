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Haberler Galeri Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

Manisa'daki Sardes ve Aigai'de yıldız şöleni yaşandı. Ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Artemis Tapınağı Samanyolu fotoğraflarıyla görsel şölen sunarken Gymnasium binasında yapılan yıldız izi çalışması da ortaya mistik görüntüler çıkardı.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2020 Salı 12:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020 Salı 12:50
Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Manisa'daki Sardes ve Aigai'de yıldız şöleni yaşandı.

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Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

Manisa'da yer alan ve Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Sardes ve Aigai antik kenti İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğraflarla yıldız şölenine sahne oldu.

Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

Lidya Krallığına başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti yıldız şölenine sahne oldu.

Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

5000 yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentte sınırları içerisinde yer alan Artemis Tapınağı Samanyolu fotoğraflarıyla görsel şölen sunarken Gymnasium binasında yapılan yıldız izi çalışması da ortaya mistik görüntüler çıkardı.

Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni

Tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan ve 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti de yıldız fotoğraflarıyla süslendi.

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