Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

"BEN BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Orman kulesinde çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Güler, "Ben bu işi seviyorum da yapıyorum. Sevmesem zaten bu işi yapmam. Ben burayı seviyorum. 1982 yılından beri ben buralardayım. Dağlara, ormanlara bakmak hoşuma gidiyor. Bu işi güzel yapıyorum, gece dahil dolaşıyorum, ben burada korkmam. Çocuklarım geliyor ama onların işi olduğu zaman gece yalnız çalışıyorum" dedi. Köylülerin kendisine ormancı abla diye hitap ettiğini anlatan Güler "Ormancı ne yapıyorsun derler, ama korkarlar. Köylü arkadaşlarım olsun, komşularım olsun, sen nasıl bekliyorsun diye bana sorarlar. Ben korkmam, senelerdir burada çalışıyorum." diye konuştu.