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Haberler Galeri Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan Nurten Güler, 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor.

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:01
Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

Manisa'nın Salihli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurten Güler, olası yangınlara karşı 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor. Eşini kazada kaybeden Güler'in gönüllü yardımcıları ise çocukları.

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Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

"EŞİMİ KAYBETTİM, İŞİMİ BIRAKMADIM"
Bu işe 38 yıl önce dikim sahasında başladığını belirten Nurten Güler, daha sonra yangın ekine geldiğini ve eşi ile birlikte de Allahdiyen Yangın Gözetleme kulesinde çalıştığını söyledi. Eşinin yangın ekibinden emekli olduğu gün, emeklilik imzasını Manisa'ya atmaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini anlatan Güler, "Kaza da eşim ile birlikte bir arkadaşı daha hayatını kaybetti.

Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

Eşimle birlikte çalıştığımız işi ben bırakmadım ve hala çalışmaya devam ediyorum. Burada çalışırken benim en büyük yardımcılarım ise çocuklarımdır. Yalnız çalışıyorum, sıkıldığım zaman çocuklarımı çağırıyorum. Onlar geliyor bana yardımcı oluyor. Birde yangın çıktığı zaman burada çalışmak çok zor oluyor. Bir bardak su almaya bile fırsatım olmuyor." dedi.

Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

"BEN BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"
Orman kulesinde çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Güler, "Ben bu işi seviyorum da yapıyorum. Sevmesem zaten bu işi yapmam. Ben burayı seviyorum. 1982 yılından beri ben buralardayım. Dağlara, ormanlara bakmak hoşuma gidiyor. Bu işi güzel yapıyorum, gece dahil dolaşıyorum, ben burada korkmam. Çocuklarım geliyor ama onların işi olduğu zaman gece yalnız çalışıyorum" dedi. Köylülerin kendisine ormancı abla diye hitap ettiğini anlatan Güler "Ormancı ne yapıyorsun derler, ama korkarlar. Köylü arkadaşlarım olsun, komşularım olsun, sen nasıl bekliyorsun diye bana sorarlar. Ben korkmam, senelerdir burada çalışıyorum." diye konuştu.

Manisa'nın duman avcısı! Ormanlar ona emanet

"ÇOCUKLARIM BENİM GÖNÜLLÜ YARDIMCILARIM"
Yangın kulesindeki bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Güler, "Sabah saat 8'de buraya geliyorum. Kahvaltımı yapıp, ortalığın çevre temizliğini yaparım. Ama her zaman için dürbün elimdedir. İster içeride olsun, ister dışarıda olsun, devamlı dürbün elimde sağa sola her tarafa bakarım" dedi.

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