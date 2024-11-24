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Manisa'ya yılın ilk karı yağdı! Spil beyaza büründü

Manisa'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Dağın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

DHA

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Manisa’ya yılın ilk karı yağdı! Spil beyaza büründü

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Spil'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Manisa’ya yılın ilk karı yağdı! Spil beyaza büründü

Şehzadeler ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, 1000 metreden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilenler soluğu Spil'de aldı. Ateş yakan piknikçiler, kar topu oynayarak yılın ilk karının keyfini çıkardı. Milli Park'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Manisa’ya yılın ilk karı yağdı! Spil beyaza büründü

Milli Park'a gelen ziyaretçilerden Hasim Çelik, "Belki kar görürüz diye Spil'e çıkmıştık. Geldiğimizde de kar yağmaya başladı. Efsane bir görüntü var. Manisa ve İzmirlileri buraya bekliyoruz" dedi.

Manisa’ya yılın ilk karı yağdı! Spil beyaza büründü

Ziyaretçilerden Turgay Duyar ise "Spil'e aşık biriyim. Mevsimin ilk kar yağışının güzelliğini yaşamak için geldim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Manisa’ya yılın ilk karı yağdı! Spil beyaza büründü

Öte yandan, Manisa'da dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, iki araç da yol çalışmaları nedeniyle açılan çukurda mahsur kaldı.