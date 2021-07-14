Maraşlı'da mutlu son! Final bölümü ile ekrana kilitledi
Atv ekranlarında yayınlanan ve çok beğenilen Maraşlı dizisi final bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu. İşte Maraşlı final bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:23Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:23
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Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam yayınlanan 26.bölümüyle hafızalarda iz bırakarak final yaptı. Dizinin final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu.
Sürükleyici final bölümüyle yine çok konuşulan dizide; annesi ve kardeşinin ölümüne sebep olan babasını, öldürerek intikam almak isteyen Maraşlı'nın yerine tetiği çeken Savaş oldu.
Hurdacı'yı öldüren Savaş'ın, ardından Maraşlı'yı da vurması izleyenleri şoke etti. Mahur ve ekran başındakilerin öldü sandığı Maraşlı, izleyenleri ters köşeye yatırmayı başardı.
Bölümün final sahnesinde Mahur, dizinin ilk bölümünde ekrana geldiği gibi fotoğraf çekmek için gittiği kitapçıda Mehmet İnce ile karşılaştı. Sevdiği adamın hayatta olduğunu öğrenen Mahur sevinç gözyaşlarına boğuldu.