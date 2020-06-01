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Marilyn Monroe'nun 94'ncü yaş günü! Yaşasaydı nasıl görünürdü?
Bir döneme damga vuran Marilyn Monroe, yaşasaydı bugün tam 94 yaşında olacaktı. Hayatını kaybettiği dönemde sevenlerini oldukça üzen ünlü yıldız, hala daha gündemde ki yerini koruyor. Peki, Marilyn Monroe yaşasaydı nasıl görünürdü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:07Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:15
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Marilyn Monroe'nun 94'ncü yaş günü! Yaşasaydı nasıl görünürdü?
İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon, "Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?" sorusuna yanıt veren bir projeye imza attı.
Marilyn Monroe'nun 94'ncü yaş günü! Yaşasaydı nasıl görünürdü?
Sachon, efsanevi Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle dikkat çeken İngiliz model Suzie Kennedy ile bir çekim gerçekleştirdi.
Marilyn Monroe'nun 94'ncü yaş günü! Yaşasaydı nasıl görünürdü?
Sachon, çektiği fotoğraflarla "Yıkıcı Yenilik" adını verdiği bir sergi açtı. Fotoğraflarda Monroe, günümüz insanı gibi elinde akıllı telefonla ya da kartın bardakta kahve içerken görülüyor.
Marilyn Monroe'nun 94'ncü yaş günü! Yaşasaydı nasıl görünürdü?
Sergisi hakkında Daily Mail'e konuşan fotoğrafçı, "Şöhretin kısa süreli olduğu, markalarla ünlülerin hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilerinin olduğu günümüz dünyasında Marilyn'in bugün nerede durabileceğine bakmak istedim" dedi.
Marilyn Monroe'nun 94'ncü yaş günü! Yaşasaydı nasıl görünürdü?
"Onun mirası bizim neslimizde büyük bir etki yarattı" diyen Sachon, "Bunun nedeni, şöhretin özel olduğu ve bugünkü gibi anlık olmadığı zamanlarda yaşamasından" ifadesini kullandı.