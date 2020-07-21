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Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı, kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, marketlerdeki kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Peki, marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 11:39 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 11:46
Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, Migros, Carrefoursa gibi büyük market zincirleri güvenli şeklide kurbanlık satışlarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurbanlık fiyatlarını duyurduğundan bu yana en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

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Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı.

Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

COVİD-19 SÜRECİNDE KURBAN NASIL KESİLECEK?

İstanbul Valiliği yazılı açıklama ile şunları duyurdu:

"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır.

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