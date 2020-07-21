Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, Migros, Carrefoursa gibi büyük market zincirleri güvenli şeklide kurbanlık satışlarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurbanlık fiyatlarını duyurduğundan bu yana en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...