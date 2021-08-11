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Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:50
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:56
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar havadan görüntülendi.
Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.
İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.
Havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.
Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.
İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler büyük üzüntü yaşıyor.