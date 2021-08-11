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Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





