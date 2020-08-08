Marmaris'te plajlar ve otellerin havuz başları doldu

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te vatandaşlar, sahillere akın etti. Yüksek nemle birlikte daha fazla hissedilen bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı ve İçmeler mahallelerindeki plajlarda öğle saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu.