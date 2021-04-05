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Haberler Galeri Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları sahile akın etti. Kendilerini dev dalgalara bırakan sörf tutkunları, sahilde görsel şölen sundu.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:43
Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Denizcilerin fırtına takvimine göre güneydoğu yönünden esen keşişleme rüzgarı Marmaris Körfezi'nde öğleden sonra hızını artırdı.

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Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan keşişlemeyi fırsat bilen sörf tutkunları 4,5 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'ndeki halk plajına geldi.

Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Rüzgar ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini dalgalı denize bırakan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Dev dalgalarla metrelerce yükseğe çıkan sörfçüler heyecan yaşarken sahildeki, kendilerini izleyenlere görsel şölen sundu. Sahilde banklarda oturanlar ve yürüyüş yapanlar o anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Uçurtma sörfü yapan iş adamı Ferhat Turan, "Uzun zamandır uçurtma sörfü yapıyorum. Pandemi nedeniyle ara vermiştim. Bugün rüzgarlı havayı görünce sahile gelip anın keyfini çıkarmak istedim. Stresimi uçurtma sörfü ile atıyorum" dedi.

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