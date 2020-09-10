Marmaris'te sıcak ve nem bunalttı! Plaj ile havuz başları doldu

Ücretli bir plajın sorumlusu Süleyman Düzen (24), "Turistler deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Memnun ve huzurlular" dedi. Kentte tatil yapan İngiliz çift Elizabeth (62) ve Gergoe Ploydin (62), "10 gün Marmaris tatiline geldik. Marmaris huzurlu ve güvenli" diye konuştu.