Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu

Serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Bazı tatilciler gün boyu çocuklarıyla denizde yüzerek vakit geçirirken, bazıları da şezlonglarını denize çekerek serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler ise şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Kavurucu sıcağa aldırmayarak güneşlenen vatandaşlar da dikkat çekti.