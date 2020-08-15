Marmaris'te turistlerin güvenli ve huzurlu tatili

'SAĞLIKLI VE HUZURLU TATİL YAPIYORUZ'

Eşi ile tatile gelen İngiliz öğretmen Gloria Agahta Abbey (35), "En son 13 yıl önce Marmaris'e tatile gelmiştim. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Otelin hijyen kuralları çok iyi. Türk insanı ve çalışanlar çok sıcakkanlı. Türkler çok iyi niyetli olduğu için eşimle güvenli ve huzurlu bir tatil geçiriyorum. Marmaris'te tatil için yapılacak çok güzel yerler var. Sürekli deniz ve havuzun keyfini çıkarıyoruz" dedi.

