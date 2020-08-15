Marmaris'te turistlerin güvenli ve huzurlu tatili

Turizm cenneti Marmaris'teki konaklama tesislerine, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler sonrasında tekrar uçuşların başlamasıyla yabancı turistler gelmeye başladı. Büyük bölümü İngiliz ve Rus turistler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için havuz başları ve plajları doldurdu. Otel önü plajlarda şezlonglarında uzanarak bronzlaşmaya çalışanlar, şemsiye altında kitap okuyarak denizden gelen esintiyle serinleyen turistler renkli görüntüler oluşturdu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında turistler sağlıklı bir şekilde tatil yapmanın keyfini yaşıyor.