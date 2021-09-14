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Haberler Galeri Marmaris'te yağmur sevinci

Marmaris'te yağmur sevinci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağmur sevinç yarattı. İlçede bir anda bastıran yağmura, sürücü ve yayalar hazırlıksız yakalandı. Caddelerde yürüyüş yapan turistlerin ıslandığı görüldü. Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Yağmurun yangınlardan sonra doğanın çabuk toparlamasına katkısı olacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 18:39 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 18:42
Marmaris’te yağmur sevinci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir anda bastıran yağmura, sürücü ve yayalar hazırlıksız yakalandı. Caddelerde yürüyüş yapan turistlerin ıslandığı görüldü.

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Marmaris’te yağmur sevinci

Motosiklet sürücüleri de yağış sırasında zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağmurla metrekareye 5 kilogram yağış düştü, bazı cadde ve sokaklarda bu birikintisi oluştu.

Marmaris’te yağmur sevinci

Marmaris'te 29 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu söndürülen orman yangınları sonrasında etkili olan yağış sevinçle karşılandı.

Marmaris’te yağmur sevinci

Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun ormana can suyu olduğunu söyledi.

Marmaris’te yağmur sevinci

İlçede üç ay sonra yağışların etkili olduğunu ve çok sevindiklerini anlatan Kutengin, "Yağmurun yangınlardan sonra doğanın çabuk toparlamasına katkısı olacaktır." dedi.

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