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Haberler Galeri Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangından etkilenenler, yaşadıkları zorlu ve duygu dolu anları paylaştı. Arı kovanları yanan Zafer Şahin, "Yaşadıklarımız anlatılmaz. Çok büyük bir afet yaşadık. Allah sabır versin" dedi.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:37 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:37
Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Alevlerin arasında kalan 2 odalı evinden çıkan 72 yaşındaki Beşgül Aydın, torunuyla yangın söndürme ekiplerine destek oldu.

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Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

Yangında evi zarar gören Aydın, AA muhabirine, evinin yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Alevlere sabaha kadar su döktüğünü belirten Aydın, "Kızımın evini kurtarmak için mücadele ettim. Çocukluğumun geçtiği, çocuklarımı büyüttüğüm evim yandı. Her yerden kıvılcım düşüyordu. Odunun içine düştü ateş, hemen su döktüm. Komşumuzun evi yandı. Onlar evde yoktu, yandı. Sabaha kadar hiç uyumadım. Hayvanlarımı saldım. Kuyudan su çekip, yangına müdahale ettim. Sürüne sürüne etrafa su döktüm. Evimi çok zor yapmıştım." diye konuştu.

Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

"ÇOK BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK"

Bölgede bulunan arı kovanları yanan 43 yaşındaki Zafer Şahin, yangın sırasında Denizli'deki arı kovanlarıyla ilgilendiğini dile getirdi.

Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

Yangının evlerine doğru ilerlediğini duyunca hemen yola çıktığını anlatan Şahin, "Yanıma 10 bidon su aldım. Evin önündeki odunlar tutuşmuştu, onları söndürdüm. Dayımın evi bir ucundan tutuşmuştu, ona müdahale ettik.

Marmaris'teki yangında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

Samanlıklarımız yandı. Ağılda 6 oğlağımız da yanarak telef oldu. Arı kovanlarımın 72'sini buraya getirmiştim. Arıları koyduğum bölgeye de yangın ulaşmış. Kovanlarımdan geriye 11'i kalmış. Yaşadıklarımız anlatılmaz. Çok büyük bir afet yaşadık. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

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