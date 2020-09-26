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Haberler Galeri Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde maskesiz görüntülenen ve tepki çeken ünlü oyuncu Merve Boluğur, katıldığı bir YouTube programında şok edici açıklamalar yaptı. Maske takmamasıyla ilgili açıklamalar yapan Boluğur, herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:17
Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Cihan Şensözlü'nün Youtube'da sunduğu 'Sanane Cihanna' programının ilk konuğu oyuncu Merve Boluğur oldu. Boluğur, maske açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

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Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Yaz başında hayranı Burak Dayı ile doludizgin başlayan ilişkisini bitiren Merve Boluğur yakın arkadaşı Cihan Şensözlü'nün Youtube kanalındaki programına katıldı. Hayatının bambaşka bir döneminde olduğunu belirten ünlü sanatçı biten ilişkisini ve yaşadığı sansasyonel olayları ilk kez açıkladı.

Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

İşletmeci Burak Dayı ile ilişkilerini noktaladıklarını belirten Boluğur meditasyon yapmaya başladığını ve kendine yöneldiğini ifade etti. Derinlerdeki Merve üzerine çalışmalar yaptığını vurgulayan Boluğur, "Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü artık kendim gibiyim. Derdim gündem olmak değil. Hayatı gerçekten keyif alarak yaşamak, bu anı keyifle geçirmek şu an bütün derdim. Kendimde fark etmem gereken şeyleri fark ediyorum" dedi.

Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Maske takmamasını eleştirilere Merve Boluğur sosyal mesafe şakasıyla cevap verdi.

Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Başarılı oyuncu, "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum" dedi.

Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la olan evliliğini bitirdikten sonra bir süre aşk hayatında sessizliği seçen güzel oyuncu mutluluğu işletmeci sevgilisi Burak Dayı'da bulmuştu. Burak Dayı ile olan ilişkisinin bitmesinden sonra aşka küsmediğinin altını çizen güzel yıldız, "Tekrardan evliliği düşünüyorum. Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum" ifadelerini kullandı.

Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

İkili ilişkiler için bambaşka bir bakış açısında olduğunu söyleyen Boluğur, "Egolarını ne kadar indirirsen ortaya o kadar çok sevgi çıkar. Daha naif bir ilişki oluşur. Kolay mı? Hiç değil. Kendi mutluluğum için 'önce benden başlamalı' diye düşünüyorum. Bir şekilde aslında o naif duyguları yaşamak istiyorum. Hayatımızda bir şeyleri istiyoruz ve dengeyi kuruyoruz. Ne istediğimle alakalı çok netleştim. İlişkide çok aslında samimiyim. Ancak birini istemediğimde hemen duvar örüyorum. Dürüst davranmak gerekirse kumral erkekler bana çekici geliyor" diye konuştu.

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