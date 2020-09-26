Maskesiz gezdiği için eleştirilmişti! Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklamalar

İkili ilişkiler için bambaşka bir bakış açısında olduğunu söyleyen Boluğur, "Egolarını ne kadar indirirsen ortaya o kadar çok sevgi çıkar. Daha naif bir ilişki oluşur. Kolay mı? Hiç değil. Kendi mutluluğum için 'önce benden başlamalı' diye düşünüyorum. Bir şekilde aslında o naif duyguları yaşamak istiyorum. Hayatımızda bir şeyleri istiyoruz ve dengeyi kuruyoruz. Ne istediğimle alakalı çok netleştim. İlişkide çok aslında samimiyim. Ancak birini istemediğimde hemen duvar örüyorum. Dürüst davranmak gerekirse kumral erkekler bana çekici geliyor" diye konuştu.



