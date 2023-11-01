MasterChef Alican’ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy’un hastalığının adı ne?

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter anjioödem asimetrik olarak yerleşim gösteren, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın derimizde ve iç organlarımızda şişlik (ödem) ile seyreden bir hastalıktır. Kaşıntının yerine ağrı ve gerginlik hissi ön plandadır. Herediter anjioödem ürtiker (kurdeşen) gibi alerjik hastalıkların gelişiminden farklı mekanizmalar ile ortaya çıkmaktadır. Herediter anjioödem, kandaki "C1 esteraz inhibitör" miktarının azlığı ya da işlevinin bozulmasıyla ortaya çıkar. C1 inhibitör yokluğunda ya da işlevini iyi yapamadığında vücutta çok etkili bir damar genişletici etkisi olan bradikinin artışı olur.

Herediter Anjioödem kalıtsal olarak geçen bir hastalıktır. Hastaların çoğunluğunda C1 inhibitör düzeyi düşükken (tip I), az bir kısmında ise C1 inhibitör işlevsel olarak yetersizdir (tip II). Son yıllarda pıhtılaşma sistemi Faktör XII ve diğer bazı genlerin (plazminojen, kininojen, vb.) mutasyonu ile ilişkili yeni bir tip (C1 inhibitör'ün normal olduğu) tanımlanmasına rağmen mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır.