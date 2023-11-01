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Haberler Galeri MasterChef Alican'ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy'un hastalığının adı ne?

MasterChef Alican'ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy'un hastalığının adı ne?

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden Alican Sabunsoy'un hastalığı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrası 'Alican'ın hastalığı ne?' sorusunu merak ediyor. Peki MasterChef Alican Sabunsoy'un hastalığı nedir? Alican'ın neyi var?' İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 16:24

MasterChef Alican’ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy’un hastalığının adı ne?

MasterChef yarışmasında yeni bölüm fragmanında Alican Sabunsoy'un açıklamaları merak konusu oldu. MasterChef Alican'ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy'un hastalığının adı ne? soruları merak ediliyor. İşte MasterChef Alican'ın merak edilen hastalığı...

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MasterChef Alican’ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy’un hastalığının adı ne?

MASTERCHEF ALİCAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

MasterChef yarışmacı Alican Sabunsoy'un hastalığı programın sıkı takip edenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yarışmaya katılamayan Alican yeni bölüm fragmanında "Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana. Ayda 8 tanne iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz.'' dedi.

MasterChef yarışmacı Alican Sabunsoy'un hastalığı 'herediter anjioödem'dir.

MasterChef Alican’ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy’un hastalığının adı ne?

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Herediter anjioödem asimetrik olarak yerleşim gösteren, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın derimizde ve iç organlarımızda şişlik (ödem) ile seyreden bir hastalıktır. Kaşıntının yerine ağrı ve gerginlik hissi ön plandadır. Herediter anjioödem ürtiker (kurdeşen) gibi alerjik hastalıkların gelişiminden farklı mekanizmalar ile ortaya çıkmaktadır. Herediter anjioödem, kandaki "C1 esteraz inhibitör" miktarının azlığı ya da işlevinin bozulmasıyla ortaya çıkar. C1 inhibitör yokluğunda ya da işlevini iyi yapamadığında vücutta çok etkili bir damar genişletici etkisi olan bradikinin artışı olur.

Herediter Anjioödem kalıtsal olarak geçen bir hastalıktır. Hastaların çoğunluğunda C1 inhibitör düzeyi düşükken (tip I), az bir kısmında ise C1 inhibitör işlevsel olarak yetersizdir (tip II). Son yıllarda pıhtılaşma sistemi Faktör XII ve diğer bazı genlerin (plazminojen, kininojen, vb.) mutasyonu ile ilişkili yeni bir tip (C1 inhibitör'ün normal olduğu) tanımlanmasına rağmen mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır.

MasterChef Alican’ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy’un hastalığının adı ne?

HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Herediter Anjioödem bulguları genellikle ilk yaşlar içerisinde ortaya çıkar. Tekrarlayan ödem genellikle yüz, dudaklar, ağız, boğaz, soluk borusu, el-kol-bacak, genital bölgede daha sık görülür. Atakların sıklığı, şiddeti ve etkilenen organlar hastalar arasında farklılıklar gösterebilir. Erken belirti veren hastaların atakları daha şiddetli seyredebilir. Bazı hastalarda herediter anjioödem bulgularının şiddeti ergenlik döneminde artabilir. Bazı hastalarda ataklar birkaç gün sürebilir ve tedavi edilmese bile kendiliğinden geçerken, bazı hastalarda acil serviste tedavi gerektirecek kadar ciddi seyredebilir. Atakların şiddeti aynı hastada bile farklılıklar gösterebilir. Gebeliğin ilk ve son dönemlerinde ataklar daha şiddetli olabilir.

MasterChef Alican’ın hastalığı ne? Alican Sabunsoy’un hastalığının adı ne?

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini ifade etti.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan Sabunsoy, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

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