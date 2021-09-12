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Haberler Galeri MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadroya girebilmek için yarışmacılar rekabetin dozunu arttırıyor. Programının 64. bölümü (11 Eylül 2021) Cumartesi günü ana kadroya girebilmek için tüm hünerler tezgahta sergilendi. Yarışmacılardan bir esnaf lokantası klasiği olan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar izlenirken bir yandan da ana kadroya girerek birinci olan ismin kim olduğu merak edildi. Buna göre; MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef'te hangi yarışmacı birinci oldu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 08:59 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:07
MasterChef’te ana kadroya kim girdi?

Tv8'de Masterchef yeni bölüm bu akşam yayınlanıyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi sonrasında şefler, ismi yazılı önlüğü alarak ana kadroya giren ismi açıklıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun yarışmacısı olmaya hak kazanacak. Peki MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef'te hangi yarışmacı birinci oldu?

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MasterChef’te ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya yedeklerden girecek isim belli oldu.Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Ateş, yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı oldu.

MasterChef’te ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ? 11 EYLÜL 2021

Yarışmacılardan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Yedeklerdeki tüm yarışmacılar en iyi Hasanpaşa Köftesi için yarıştı.

MasterChef yedeklerden ana kadroya giren isim Ateş oldu.

MasterChef’te ana kadroya kim girdi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu. Emre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. MasterChef 2021'de üçüncü haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi.

MasterChef’te ana kadroya kim girdi?

Oylama sonucunda ise adı en çok yazılan İbrahim, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te haftanın eleme adayları; Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oldu. Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Dilara'yı direkt olarak potaya gönderdi. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu belirlendi ve İbrahim eleme potasına giren yarışmacı oldu.

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Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar