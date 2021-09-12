MasterChef’te ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadroya girebilmek için yarışmacılar rekabetin dozunu arttırıyor. Programının 64. bölümü (11 Eylül 2021) Cumartesi günü ana kadroya girebilmek için tüm hünerler tezgahta sergilendi. Yarışmacılardan bir esnaf lokantası klasiği olan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar izlenirken bir yandan da ana kadroya girerek birinci olan ismin kim olduğu merak edildi. Buna göre; MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül MasterChef'te hangi yarışmacı birinci oldu? İşte tüm detaylar...