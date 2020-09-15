HaberlerGaleriMasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...
MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...
MasterChef'te heyecan devam ediyor. Dün ekrana gelen yeni bölümde kaptanlar düellosu yaşandı. Mavi takım kaptanı Furkan kırmızı takım kaptanı Selin oldu. Yaşanan yarışma nefes kesti. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 11:23Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 11:25
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
MasterChef 14 Eylül akşamında şefler yarışmacılardan bisküvi ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu.