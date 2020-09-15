MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef 14 Eylül akşamında şefler yarışmacılardan bisküvi ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu.