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Haberler Galeri MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef'te heyecan devam ediyor. Dün ekrana gelen yeni bölümde kaptanlar düellosu yaşandı. Mavi takım kaptanı Furkan kırmızı takım kaptanı Selin oldu. Yaşanan yarışma nefes kesti. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 11:25
MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef 14 Eylül akşamında şefler yarışmacılardan bisküvi ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu.

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MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

Ardından şefler aralarında oylama yaparak MasterChef takım kaptanlığını kazanan ismin Furkan olduğunu açıkladı.

MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

Mavi takım kaptanı Furkan rakip takıma yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti. Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından haftanın yeni takımları kuruldu.

MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

Mavi takım kaptanı olan Furkan; Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur'u takımına aldı.

MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

Kırmızı takıma kaptan seçilen Selin ise Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray'ı takımına seçti.

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