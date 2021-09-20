MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümde ana kadroda yer alan ve hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan arasından birisi dün yarışmaya veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekranlara gelen yarışmada eleme oyunları sonucunda yarışmadan ayrılan isim ile ilgili son dakika detayları merak edenler "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...