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Haberler Galeri MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef'te neler yaşandı?

MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef'te neler yaşandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümde ana kadroda yer alan ve hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan arasından birisi dün yarışmaya veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekranlara gelen yarışmada eleme oyunları sonucunda yarışmadan ayrılan isim ile ilgili son dakika detayları merak edenler "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:24
MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında yer alan Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan elenmemek için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Acun Ilıcalı yapımcılığında, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekranlara gelen yarışmada pirinç ana ürünüyle ve 2. Turda Mehmet Şef'in imza yemeğini en başarılı yapan isimler potadan kurtulurken 1 isim yarışmaya veda etti. Yarışmayı izleyenler ise son dakika detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden detayları araştırmayı sürdürüyor.

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MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmaya veda eden isim ve merak konusu olan son dakika detaylar şöyle;19 Eylül 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde eleme adayları Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan yarışmaya veda etmemek için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ana ürün ve imza yemeğinde başarılı olmak için kıran kırana bir mücadele ortaya koydu.

MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

MasterChef eleme gecesinin ilk turunda potada yer alan Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan, jüri şefler tarafından belirlenen pirinç ana malzemesiyle en başarılı tabağı hazırlamak için verilen süre içerisinde yaratıcılığını konuşturdu. Sürenin dolmasının ardından hazırlanan yemekleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ürünleri tek tek değerlendirerek en başarılı ve başarılı olmayan isimleri belirledi.

MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Jüri şeflerin eleme adayları Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan tarafından hazırlanan ve tek tek tadarak değerlendirdikleri ürünlerden en iyilerinin Azize, Burcu ve Hasan'a ait olduğunu açıkladı ve bu isimler MasterChef kritik eleme gecesinde potadan çıkan ilk 3 isim oldu.

MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Azize, Burcu ve Hasan'ın potadan kurtulmasının ardından daha az başarılı olan Mustafa, Ateş, Tunahan en kritik dönemeç olan son eleme oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza yemeğini verilen süre içerisinde en yakın yapmayı başaran yarışmacı Mustafa oldu, yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oldu ve MasterChef 2021'e bu hafta veda etti.

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