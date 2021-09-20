MasterChef’te kim elendi?19 Eylül 2021 MasterChef’te neler yaşandı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Azize, Burcu ve Hasan'ın potadan kurtulmasının ardından daha az başarılı olan Mustafa, Ateş, Tunahan en kritik dönemeç olan son eleme oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza yemeğini verilen süre içerisinde en yakın yapmayı başaran yarışmacı Mustafa oldu, yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oldu ve MasterChef 2021'e bu hafta veda etti.