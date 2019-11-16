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Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Salataların, çorbaların ve yemeklerin vazgeçilmezi maydanozun faydaları saymakla bitmiyor. Genelde maydanozun yapraklarını alıp sapını atıyoruz ancak maydanozun sapında öyle faydalar var ki... Peki maydanozun faydaları nelerdir? Maydanozun sapının faydaları nelerdir? İşte mucizevi besin maydanozun faydaları...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2019 Cumartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2019 Cumartesi 12:59
Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğunu belirten Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, şu bilgileri verdi:

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Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı: Yüksek K vitamini içeriği ile vücutta kan pıhtılaşmasını düzenler ve güçlü kemiklerin devamlılığında rol oynar. 2 yemek kaşığı maydanozda 125 mikrogram K vitamini vardır, erkekler en az günlük 120 mikrogram ve kadınlarda en az 90 mikrogram K vitamini almalıdır. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak maydanoz yemek günlük alınması gereken A vitamini, C vitamini, folik asit, kalsiyum, demir ve potasyumu karşılamaya yardımcı olacaktır. Düşük K vitamini alımı yüksek kemik kırıklıkları ile ilişkilidir. K vitamini kalsiyum emilimini arttırıp, idrarla kalsiyum atımını azaltır. Bu sayede kemik sağlığını iyileştirir.

Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Mesane/böbrek/üriner sistem problemlerini azaltır: Maydanozdaki myristicin ve apiole adlı 2 iyileştirici bileşik idrar akışını arttırmaya ve idrar yolları enfeksiyonlarını oluşturan bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve vücutta toksinleri zararsız hale getirir. Diüretik etkisi ile böbrek taşı ve çeşitli idrar yolu sorunlarını önlemeye yardımcıdır.

Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

İyi bir görüş sağlar: Maydanoz lutein ve zeaksantin olmak üzere 2 çeşit karotenoid içerir. Bu iki antioksidan ışığın zararlı dalga boylarından gözün retina kısmını korur, bu sayede hem katarakt başlangıcını azaltmaya yardımcı olur hem de makula dejenerasyonu ( sarı nokta) oluşum riskini azaltır.

Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Kanser riskini azaltır: Maydanoz yemek meme, sindirim sistemi, deri ve prostat gibi kanserlerin oluşum riskini azaltır. Maydanoz yüksek seviyede klorofil ve bir flavonoid olan apigenini içerir. Apigenin anti kanser özellikte olmasının yanı sıra anti inflamatuar ( iltihap karşıtı) ve antioksidandır.

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