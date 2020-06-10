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Mazhar Alanson açıkladı! Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur'un durumu nasıl?
Mazhar Alanson açıkladı! Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur'un durumu nasıl?
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un, geçtiğimiz aylarda yeniden kansere yakalandığı belirtilmişti. Grubun bir diğer üyesi olan Mazhar Alason Uğur'un durumu hakkında açıklama yaparak, sevenlerini bilgilendirdi. Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur'un durumu nasıl? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:20
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:26
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı.
Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:"Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."
Öte yandan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz aylarda İstanbul Valiliği'nin düzenlediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir konser vermişti.
Gözler MFÖ'nün diğer bir ismi olan Özkan Uğur'u aramıştı. Fuat Güner, yaptığı açıklamada Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğünden dolayı yanlarında olamadığını söylemişti.
Usta sanatçı sağlık durumu hakkında şöyle demişti: "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle..."
Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmişti.