Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Meghan Markle ile ailenin geri kalan üyeleri arasındaki gerilimin, çiftin evliliğinden çok kısa bir süre sonra iyice ortaya çıktığını savunan yazar "Tüm aile ve özellikle de Kraliçe, çiftin Kraliyet Ailesi üyesi olmalarını kendi faydalarına kullanmalarına izin vermedi" dedi.