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Haberler Galeri Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olaylı gelini Meghan Markle'ın cephesinde sular durulmuyor. Son gelen bilgilere göre Markle'ın reklam tekliflerini engelleyen kişinin Kraliçe 2. Elizabeth olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 14:21 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 14:26
Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Meghan Markle ve Prens Harry İngiltere'den ayrılarak ABD'ye yerleşti. İkili ABD'ye yerleşmesine rağmen sular durulmadı.

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Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Son olarak Meghan and Harry: The Real Story adlı kitabıyla tanınan Kraliyet Ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Lady Colin Campbell'nın ikili hakkındaki açıklamaları gündem oldu.

Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Campbell; Markle ile Prens'in ayrılık kararından önce bazı reklam anlaşmaları yapmaya çalıştığını ancak buna Kraliçe 2. Elizabeth tarafından izin çıkmadığını öne sürdü.

Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Daily Star gazetesine konuşan Campbell, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp, ekonomik açıdan bağımsız olma kararında ise Meghan Markle'ın öncülük ettiğini savundu.

Meghan Markle cephesi yine hareketli! Meğer işlerini engelleyen kraliçeymiş

Meghan Markle ile ailenin geri kalan üyeleri arasındaki gerilimin, çiftin evliliğinden çok kısa bir süre sonra iyice ortaya çıktığını savunan yazar "Tüm aile ve özellikle de Kraliçe, çiftin Kraliyet Ailesi üyesi olmalarını kendi faydalarına kullanmalarına izin vermedi" dedi.

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