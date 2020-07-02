Haberler Galeri Meghan Markle sessiz kalamıyor! Yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...

Meghan Markle sessiz kalamıyor! Yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Amerika'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor. Meghan yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Düşes'in The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı davanın mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, kendisinin Harry ile evlendiği düğün sayesinde İngiltere'nin 1 milyar sterlin civarında turizm geliri elde ettiğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:09 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





