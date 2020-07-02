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Meghan Markle sessiz kalamıyor! Yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...
Meghan Markle sessiz kalamıyor! Yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Amerika'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor. Meghan yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Düşes'in The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı davanın mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, kendisinin Harry ile evlendiği düğün sayesinde İngiltere'nin 1 milyar sterlin civarında turizm geliri elde ettiğini ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:09
Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:57
HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Prens Harry ve oğluyla birlikte ülkeden ayrılıp ABD'ye yerleşse de arkasında bıraktığı izler hala silinmedi. Görünüşe göre de daha uzun süre bu durum değişmeyecek.
DÜĞÜN GELİR GETİRDİ
The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı davanın mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Meghan Markle, kendisinin Harry ile evlendiği düğün sayesinde İngiltere'nin 1 milyar sterlin civarında turizm geliri elde ettiğini ileri sürdü.
32 MİLYON STERLİNLİK DÜĞÜN
Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018 'deki düğününün giderinin 32 milyon sterline mal olduğu belirtilmişti. Bu giderin büyük bir bölümü İngiliz vergi mükelleflerinden karşılandı.
ÇİÇEKLER AİLEDEN
Düğün günü çiçekler ve gece düzenlenen resepsiyonun masrafları ise kraliyet ailesi tarafından ödendi.
EN BÜYÜK MASRAF GÜVENLİK İÇİN
Düğün için harcanan 32 milyon sterlinin büyük bir bölümü, güvenlik önlemlerine gitmişti. Törenin yapıldığı Windsor Şatosu'nun içinde ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.