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Haberler Galeri Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

İngiltere'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle, katıldığı etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. Markle gerçekleştirdiği konuşmada çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:25 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:35
Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

Michelle Obama, Hillary Clinton, Priyanka Chopra gibi ünlü isimlerin de konuşma yaptığı zirvede Meghan Markle açıklamalarda bulundu. İşte Markle'ın konuşmasından öne çıkan satırlar...

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Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

"Gerçek eşitliğe inanmak yeterli değil, bunun için inançtan daha fazlası gerekir her gün bunun için çalışmak zorundayız; zor olsa bile ve başkalarını huzursuz etse bile… Kendimiz için konuşmalıyız ve duyulmak için mücadele eden başkaları için de konuşmalıyız…"

Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

"İçgüdüleriniz size neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyecektir; neyin adil olduğunu ve neyin olmadığını… İşin en zor kısmı ise adaleti kovalamak."

Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

"Ben sizin için tezahürat edeceğim, kocam da öyle ve dolayısıyla Archie de öyle. Siz ise yürümeye, savunmaya ve ileriye doğru yol almaya devam etmelisiniz!"

Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

"Sizin nesliniz genellikle dijitalin yerlileri olarak anılıyor. Bu yüzden çevrimiçi dünyanın zarar vermek kadar destek verme gücüne de sahip olduğunu anlamalısınız."

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