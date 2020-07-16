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Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...
Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...
İngiltere'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle, katıldığı etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. Markle gerçekleştirdiği konuşmada çarpıcı açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:25
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:35
Michelle Obama, Hillary Clinton, Priyanka Chopra gibi ünlü isimlerin de konuşma yaptığı zirvede Meghan Markle açıklamalarda bulundu. İşte Markle'ın konuşmasından öne çıkan satırlar...
"Gerçek eşitliğe inanmak yeterli değil, bunun için inançtan daha fazlası gerekir her gün bunun için çalışmak zorundayız; zor olsa bile ve başkalarını huzursuz etse bile… Kendimiz için konuşmalıyız ve duyulmak için mücadele eden başkaları için de konuşmalıyız…"
"İçgüdüleriniz size neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyecektir; neyin adil olduğunu ve neyin olmadığını… İşin en zor kısmı ise adaleti kovalamak."
"Ben sizin için tezahürat edeceğim, kocam da öyle ve dolayısıyla Archie de öyle. Siz ise yürümeye, savunmaya ve ileriye doğru yol almaya devam etmelisiniz!"
"Sizin nesliniz genellikle dijitalin yerlileri olarak anılıyor. Bu yüzden çevrimiçi dünyanın zarar vermek kadar destek verme gücüne de sahip olduğunu anlamalısınız."