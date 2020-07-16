Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar! İşte o konuşma...

"Gerçek eşitliğe inanmak yeterli değil, bunun için inançtan daha fazlası gerekir her gün bunun için çalışmak zorundayız; zor olsa bile ve başkalarını huzursuz etse bile… Kendimiz için konuşmalıyız ve duyulmak için mücadele eden başkaları için de konuşmalıyız…"