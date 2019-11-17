Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! Görünce çok şaşıracaksınız! Meğer kardeşi de ünlüymüş...

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, katıldığı Türk Filmleri Festivali'nde giydiği iddialı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler çok konuşuldu. Peki oyuncu Melisa Şenolsun kimdir? Ünlü oyuncu kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun'un kendi gibi oyuncu kardeşi olduğunu da biliyor musunuz? Meğer kendisinden de ünlüymüş... İşte sanat dünyasındaki ünlü isimlerin kendisi gibi ünlü olan akrabalarını sizler için derledik. Bakın hangi ünlüler hangi ünlü isimler ile akraba çıktı...