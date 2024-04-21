Memleketinizin ismi nereden geliyor? İşte yanıtı...

İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da "koruk" anlamına gelen"Aguirada'dan türedi. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "kıvrıntı", anlamına gelen Ankaba'dan veya Latince'den "çengel" anlamına gelen Uncus'dan türediği ileri sürülüyor. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi" anlamına gelir. Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini aldı.