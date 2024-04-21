Memleketinizin ismi nereden geliyor? İşte yanıtı...
Türkiye coğrafi konumu bakımıyla birçok ırkın kültürünü bünyesinde barındırıyor. Zaman içinde isimleri değişime uğrasa bile memleketinizin isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte memleketinizin isminin kökeni...
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 15:14Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 15:18
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Memleketinizin eski isimini ve isminin nereden geldiğini öğrenmek ister misiniz? İşte Türkiye üzerinde bulunan 81 ilin tarihi ve eski isimleri...
ADANA Kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yok. Ancak, Bizanslı Etien'in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros da ırmağa (Seyhan) adını vermiş.
Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de, Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.
Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. On altıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.
İsmini şehrin sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü, korkunç bir su baskınınına uğradı (Nuh Tufanı). Nuh peygamber bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat) dağına kondu. Ararat, önce Aran sonra da Ağrı adını aldı.
İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da "koruk" anlamına gelen"Aguirada'dan türedi. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "kıvrıntı", anlamına gelen Ankaba'dan veya Latince'den "çengel" anlamına gelen Uncus'dan türediği ileri sürülüyor. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi" anlamına gelir. Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini aldı.