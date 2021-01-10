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Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Menajerimi Ara dizisinde Jülide karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünsal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğeni topluyor. Güzel oyuncunun özel hayatına dair bilinmeyenler merak edilirken ortaya çıkan fotoğraflar da görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 13:29 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 13:33
Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Menajerimi Ara dizisinde Jülide karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünal, sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gündeme geldi.

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Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Peki Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusu Nazlı Senem Ünal'da estetik var mı? İşte estetikli ünlüler..

Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Hilal Altınbilek

Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Hilal Altınbilek

Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen

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