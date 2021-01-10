Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı

Menajerimi Ara dizisinde Jülide karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünsal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğeni topluyor. Güzel oyuncunun özel hayatına dair bilinmeyenler merak edilirken ortaya çıkan fotoğraflar da görenleri şaşırttı.