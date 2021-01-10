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Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal sosyal medyayı salladı
Menajerimi Ara dizisinde Jülide karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünsal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğeni topluyor. Güzel oyuncunun özel hayatına dair bilinmeyenler merak edilirken ortaya çıkan fotoğraflar da görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 13:29Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 13:33
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Menajerimi Ara dizisinde Jülide karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünal, sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gündeme geldi.