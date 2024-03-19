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Haberler Galeri Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

Mercedes koltuğunu kesip biçtiler... Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!

Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 15:27

Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı!
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