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Haberler Galeri Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

Merve Boluğur ile yaşadığı aşkla tanınan Burak Dayı, Burcu Özbek'in fotoğrafına yorum yaptı. Özbek'in fotoğrafına yorum yapan Dayı, sosyal medya üzerinden linç yiyerek hesabını kapattı.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 13:11 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 13:14
Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

Burak Dayı, Merve Boluğur ile yaşadığı aşk sayesinde tanınmıştı. Dayı, ünlü oyuncudan ayrıldıktan sonra bir diğer oyuncu Burcu Özbek'i takibe aldı.

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Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

Merve Boluğur'u Instagram'da uzun yıllar takip ederek her fotoğrafına yorum yazan Burak Dayı, Boluğur'un dikkatini bu şekilde çekmeyi başarmıştı.

Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

Burak Dayı yakın takibine aldığı Burcu Özberk'in fotoğraflarını da seri bir şekilde beğendikten sonra siyah beyaz bir fotoğrafın altına yorum bıraktı.

Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

LİNÇ YEDİ, HESABINI KAPATTI

Dayı, kısa bir süre sonra güzel oyuncunun hayranlarından tepki görünce önce mesajını sildi sonra da Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Dayı, Özberk'in fotoğrafının altına "Kendimi bana geri verme" yorumunu yazmıştı.

Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!

Bir haftadır Instagram hesabını kapalı tutan Burak Dayı'nın ardından sosyal medyada "linç yemekten korkuyor" yorumları yapıldı.

Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı! Burak Dayı sosyal medyadan linç yedi!
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