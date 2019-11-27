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Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunan Boluğur adından söz ettiriyor. Merve Boluğur'un 'Tablo gibiyim' açıklamasıyla yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 13:05 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 13:12
Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Murat Dalkılıç'la 2 yıl süren evliliği Eylül 2017'de biten ve üzüntüden saç kıran olan Merve Boluğur'un psikolojisi iddiaya göre iyice bozuldu.

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Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Dostları ile bağını koparıp psikolojik tedaviye başladığı iddia edilen oyuncu, dün de bu selfie'ye 'Tablo gibiyim' notu ekleyerek paylaştı.

Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Merve Boluğur'un bu paylaşımı sonrası ünlü isimlerin özel hayatları ve yaşları da merak edilmeye başlandı. İşte ünlülerin yaşları...

Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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