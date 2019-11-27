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Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu Merve Boluğur uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunan Boluğur adından söz ettiriyor. Merve Boluğur'un 'Tablo gibiyim' açıklamasıyla yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 13:05Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 13:12
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Murat Dalkılıç'la 2 yıl süren evliliği Eylül 2017'de biten ve üzüntüden saç kıran olan Merve Boluğur'un psikolojisi iddiaya göre iyice bozuldu.