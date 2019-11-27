Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Merve Boluğur paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunan Boluğur adından söz ettiriyor. Merve Boluğur'un 'Tablo gibiyim' açıklamasıyla yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı.