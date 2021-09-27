  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015'in Ağustos ayında evlenmiş, 2017 yılında da boşanmıştı. Biten evliliğinin ardından zorlu günler geçiren Boluğur, uzun süredir ekranlardan da uzak durmakta. Özel hayatında da kariyerinde olduğu gibi bir duraklama yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafsa ünlü oyuncunun dillere düşmesine sebep oldu. Boluğur, yaptığı paylaşıma abartılı derecede Photoshop yapınca alay konusu oldu. İşte Merve Boluğur'un alay konusu olan o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:28
Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile sık sık adından söz ettiriyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor.

Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

Bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı Photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

"BU KİM?"

Boluğur'un çok sayıda beğeni alan pozuna, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?", "Shop sana olmamış Mervo'ş" gibi yorumlar yapıldı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı