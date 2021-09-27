Merve Boluğur takipçilerinin diline düştü

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015'in Ağustos ayında evlenmiş, 2017 yılında da boşanmıştı. Biten evliliğinin ardından zorlu günler geçiren Boluğur, uzun süredir ekranlardan da uzak durmakta. Özel hayatında da kariyerinde olduğu gibi bir duraklama yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafsa ünlü oyuncunun dillere düşmesine sebep oldu. Boluğur, yaptığı paylaşıma abartılı derecede Photoshop yapınca alay konusu oldu. İşte Merve Boluğur'un alay konusu olan o paylaşımı...