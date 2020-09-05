Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"Bebek geliyor mu?" sorusuna Özbey, "Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir" yanıtını vermişti.