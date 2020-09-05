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Haberler Galeri Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey anne olmaya hazırlanıyor. İş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz şubat ayında evlenen Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini duyurdu.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 17:14 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 17:14
Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, geçtiğimiz şubat ayında muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti.

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Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

32 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı.

Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Özbey, "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"4 ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUM"
Ünlü popçu, aylar önce davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk olmuştu.

Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"Bebek geliyor mu?" sorusuna Özbey, "Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir" yanıtını vermişti.

Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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