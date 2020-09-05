Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

32 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı.
Özbey, "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" ifadelerini kullandı.
"4 ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUM" Ünlü popçu, aylar önce davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk olmuştu.
"Bebek geliyor mu?" sorusuna Özbey, "Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir" yanıtını vermişti.