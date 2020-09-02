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Haberler Galeri Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle tanıdığımız ve Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Uzerli iddialara yanıt vererek, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Kız olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 17:27 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 17:33
Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, uzun süredir Almanya'da yaşıyor.

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Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncunun, Zamazingo isimli bir magazin sayfasında 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

37 yaşındaki Meryem Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi. Tv100'ün haberine göre Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek.

Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" dedi.

Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.

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