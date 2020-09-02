Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle tanıdığımız ve Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Uzerli iddialara yanıt vererek, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Kız olacak" dedi.