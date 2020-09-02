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Meryem Uzerli'den şaşırtan açıklama! Yeniden mi anne oluyor? İşte detaylar
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle tanıdığımız ve Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Uzerli iddialara yanıt vererek, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Kız olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 17:27Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 17:33
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Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, uzun süredir Almanya'da yaşıyor.
Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncunun, Zamazingo isimli bir magazin sayfasında 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.
37 yaşındaki Meryem Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi. Tv100'ün haberine göre Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek.
Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" dedi.
Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.