HaberlerGaleri Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata
Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata
İş çıkışı yapılan bazı alışkanlıklar masum gibi görünse de, aslında fark edilmeden hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğu artırabiliyor. Yoğun bir günün ardından yapılan küçük hatalar; enerji seviyesinden uyku düzenine, ruh halinden ertesi günün verimliliğine kadar pek çok alanı olumsuz etkiliyor. İşte mesai bittikten sonra yaptığımız 8 hata...
Yoğun bir iş gününün ardından birçok kişi 'artık rahatım' diyerek günün geri kalanını plansız ve özensiz geçiriyor. Ancak işten çıktıktan sonra yaptığınız bazı hatalar, hem enerji seviyenizi düşürüp hem de ertesi güne yorgun başlamanıza neden olabilir.
Yapılan araştırmalara göre mesai sonrası geçirilen zaman, günün en kritik saatlerinden biri. Bu saatlerde yapılan küçük hatalar, uyku düzeninden ruh haline kadar birçok alanı olumsuz etkileyebiliyor. İşte mesaiden çıktığımızda yaptığımız ve yorgunluğumuzu daha çok artıran 8 hata...
1. DİREKT KOLTUĞA- YATAĞA ÇÖKÜP HAREKETSİZ KALMAK
Özellikle masa başı çalışansanız eyvah... Tüm gün oturduktan sonra yine hareketsizliği tercih etmek yorgunluğu artırır.
2- AŞIRI YEMEK YEMEK
Zor bir iş gününün ardından kendinizi şımartmak için tercih edilen 'ödül yemeği' sindirimi zorlaştırır, geceyi ağır geçirirsiniz.
3- İŞİ EVE TAŞIMAK
Zihinsel olarak işten çıkamazsınız, stres sürer.
4- HİÇ SU İÇMEMEK
Gün boyu susuz kalan vücut, akşam halsizliğini artırır.
5- GEÇ SAATLERE KADAR EKRAN BAŞINDA KALMAK
İşten eve geldiğinizde telefona- bilgisayara gömülenlerdenseniz yapmayın... Çünkü bu alışkanlığınız melatonini baskılar- bu da uyku düzeninizin bozulmasına sebep olur.
6- AKŞAM SAATLERİNDE FAZLA KAFEİN TÜKETMEK
Çoğumuz kahve seviyoruz, evet- ama akşam saatlerinde fazla kafein tüketmek uyku kalitesini düşürür.
7- DÜZENSİZ SAATLERDE YEMEK YEMEK
Düzensiz saatlerde- özellikle gece- yemek yemek vücut ritminizi bozar. Sindirim sorunları oluşabilir.