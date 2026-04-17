Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

İş çıkışı yapılan bazı alışkanlıklar masum gibi görünse de, aslında fark edilmeden hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğu artırabiliyor. Yoğun bir günün ardından yapılan küçük hatalar; enerji seviyesinden uyku düzenine, ruh halinden ertesi günün verimliliğine kadar pek çok alanı olumsuz etkiliyor. İşte mesai bittikten sonra yaptığımız 8 hata...

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

Yoğun bir iş gününün ardından birçok kişi 'artık rahatım' diyerek günün geri kalanını plansız ve özensiz geçiriyor. Ancak işten çıktıktan sonra yaptığınız bazı hatalar, hem enerji seviyenizi düşürüp hem de ertesi güne yorgun başlamanıza neden olabilir.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

Yapılan araştırmalara göre mesai sonrası geçirilen zaman, günün en kritik saatlerinden biri. Bu saatlerde yapılan küçük hatalar, uyku düzeninden ruh haline kadar birçok alanı olumsuz etkileyebiliyor. İşte mesaiden çıktığımızda yaptığımız ve yorgunluğumuzu daha çok artıran 8 hata...

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

1. DİREKT KOLTUĞA- YATAĞA ÇÖKÜP HAREKETSİZ KALMAK

Özellikle masa başı çalışansanız eyvah... Tüm gün oturduktan sonra yine hareketsizliği tercih etmek yorgunluğu artırır.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

2- AŞIRI YEMEK YEMEK

Zor bir iş gününün ardından kendinizi şımartmak için tercih edilen 'ödül yemeği' sindirimi zorlaştırır, geceyi ağır geçirirsiniz.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

3- İŞİ EVE TAŞIMAK

Zihinsel olarak işten çıkamazsınız, stres sürer.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

4- HİÇ SU İÇMEMEK

Gün boyu susuz kalan vücut, akşam halsizliğini artırır.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

5- GEÇ SAATLERE KADAR EKRAN BAŞINDA KALMAK

İşten eve geldiğinizde telefona- bilgisayara gömülenlerdenseniz yapmayın... Çünkü bu alışkanlığınız melatonini baskılar- bu da uyku düzeninizin bozulmasına sebep olur.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

6- AKŞAM SAATLERİNDE FAZLA KAFEİN TÜKETMEK

Çoğumuz kahve seviyoruz, evet- ama akşam saatlerinde fazla kafein tüketmek uyku kalitesini düşürür.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata

7- DÜZENSİZ SAATLERDE YEMEK YEMEK

Düzensiz saatlerde- özellikle gece- yemek yemek vücut ritminizi bozar. Sindirim sorunları oluşabilir.

Mesai bitti ama asıl yorgunluk şimdi başlıyor: İşten çıktığımızda yaptığımız 8 hata