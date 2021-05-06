Meşhur Çanakkale domatesinin fideleri toprakla buluştu

Çiftçi İlhan Ulus ise, "Kumkale Ovası yetiştirilen ürünlerle meşhur bir ovadır. Bu ovada yetişen ürünlerimizden bir tanesi de Çanakkale domatesidir. Mayıs ayı itibariyle ilk turfanda Çanakkale domatesleri toprakla buluşmaya başladı. Çanakkale domatesinin meşhur olma sebebi; potasyum oranı yüksek toprak yapısından kaynaklanıyor. Tadını, lezzetini, kokusunu, rengini bu toprak yapısından almakta. Ayrıca Kumkale Ovası Çanakkale Boğazı ile Kazdağları'nın rüzgarının birleştiği noktadır. Tarlaya dikilen domateslerin bu rüzgarları alması tadına, lezzetine, rengine ayrı bir etken olmaktadır.