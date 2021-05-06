Meşhur Çanakkale domatesinin fideleri toprakla buluştu

Ovadaki 6,5 dönüm tarlasına 10 bin fide diken Mehmet Üçler, "Çanakkale'nin meşhur domatesinin ilk dikimini yapıyoruz. Bu sene sezondan ümitliyiz. İnşallah hayırlı bereketli bir yıl yaşarız. Toprak yapısının alüvyonlu olması, potasyumun yüksek olması bana göre domatesin değerli olmasını sağlıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Çanakkale domatesimize artı bir değer kazandırıyor. İlk hasadı 15 Temmuz gibi yapacağız" diye konuştu.

