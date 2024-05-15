Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu