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Haberler Galeri Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

Son dakika haberleri... Bugün 15 Mayıs Çarşamba 2024 bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 15 Mayıs Çarşamba hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 08:49

Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji 15 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminini açıkladı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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