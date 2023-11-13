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Haberler Galeri Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

Bugün (13 Kasım Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:05

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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