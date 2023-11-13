Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.