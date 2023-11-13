Meteoroloji alarm verdi! O illerde kuvvetli yağış olacak... İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu

Bugün (13 Kasım Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Kasım Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:05