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Haberler Galeri Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün 10 Haziran Pazartesi 2024 bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor... İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:09

Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bu illeri sağanak yağışa karşı uyardı! Ege ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık