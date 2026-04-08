Meteoroloji il il uyardı, İzmir de dahil: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan rapora göre bugün hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece (3 ila 7) azalacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji yaptığı uyarıda bazı illerde sağanak yağış görüleceğini duyurdu. Peki, rapora göre hangi illerde yağmur bekleniyor? Hangi bölge için ne uyarısı yapıldı? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan Çarşamba günü için açıkladığı hava raporuna göre ülke genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji ayrıca yaptığı uyarıda, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece (3 ila 7) azalacağını açıkladı.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında, kuzeyli yönlerden, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı