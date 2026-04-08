DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu