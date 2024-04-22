Meteoroloji saat verdi! Ege’ye bir anda kuvvetli yağış bastıracak... 22 Nisan Pazartesi hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün yağmur yağacak mı? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları haftanın ilk günü itibarıyla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (22 Nisan Pazartesi) için saat vererek son dakika uyarısı yaptı. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 22 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...