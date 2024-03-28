Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

Son dakika haberi... Bugün (28 Mart Perşembe) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 28 Mart Perşembe hava durumunun detayları...