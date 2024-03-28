  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

Son dakika haberi... Bugün (28 Mart Perşembe) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 28 Mart Perşembe hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 08:57

Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji saat verdi! İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağacak... 28 Mart Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batısı ile Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA