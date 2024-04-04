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Haberler Galeri Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar azalacağını duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar azalacağını duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji bugüne ait hava tahminini bildirdi. Dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de hava kaç derece? sorularının yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 4 Nisan Perşembe hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2024 09:52

Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu

Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu

Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini duyurdu! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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