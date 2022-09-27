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Haberler Galeri Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

Bugün 27 Eylül Salı günü İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Hava kaç derece? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın bugün parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Eylül Salı günü hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:19
Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kendinizi hazırlayın ikisi birden geliyor... 27 Eylül Salı hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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