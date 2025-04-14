Meteoroloji uyardı: O illere kuvvetli yağış geliyor | 14 Nisan Pazartesi hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir. İşte 14 Nisan Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 14 Nisan 2025 08:56 Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





