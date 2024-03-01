Meteoroloji’den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Son dakika haberi... Bugün (1 Mart Cuma) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 1 Mart Cuma hava durumunun detayları...
Giriş Tarihi: 1 Mart 2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2024 08:44