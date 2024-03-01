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Haberler Galeri Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Son dakika haberi... Bugün (1 Mart Cuma) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 1 Mart Cuma hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 1 Mart 2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2024 08:44

Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji’den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji’den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji’den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji’den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu

Meteoroloji'den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji’den art arda uyarı! İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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