Meteoroloji’den bu illere kar yağışı uyarısı! 26 Kasım Salı Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu