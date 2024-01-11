Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

Bugün (11 Ocak Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre bugünkü yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olaylar yaşanabilir. İşte 11 Ocak Perşembe hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:11