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Haberler Galeri Meteoroloji'den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

Meteoroloji'den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

Bugün (11 Ocak Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre bugünkü yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olaylar yaşanabilir. İşte 11 Ocak Perşembe hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:11

Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı uyarı! Kuvvetli yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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