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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

Meteoroloji'den Ege Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

Meteoroloji'den alınan son hava tahminine göre, bugün 5 Ağustos Salı yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağmur bekleniyor. Peki, bugün yağmur ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün hangi illerde yağış olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık