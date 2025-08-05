EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu