Meteoroloji'den Ege Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Salı 2025 hava durumu
Meteoroloji'den alınan son hava tahminine göre, bugün 5 Ağustos Salı yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağmur bekleniyor. Peki, bugün yağmur ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün hangi illerde yağış olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı