Meteoroloji’den Ege Bölgesi’ne son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 30 Kasım Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.